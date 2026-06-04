Una frase diffusa sui social suggerisce che, a 40 anni, bisogna vestirsi in modo particolare, ma non ci sono regole universali su come si dovrebbe apparire a quella età. La frase è stata condivisa da un sito di moda, che ha segnalato che i prodotti presentati sono scelti dai suoi editori e, tramite i link di acquisto, può ricevere una commissione. Non ci sono dati ufficiali o studi che supportino questa affermazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Imparare a vestirsi a 40 anni è, senza dubbio, uno degli aspetti più stimolanti della moda maschile. Sai cosa ti piace. Ti piace quello che conosci. Ora si tratta di andare sul sicuro, ma continuando a trovare quel tocco che renda il tutto divertente e fresco. In questo decennio, una delle cose più importanti da fare è prestare attenzione alla vestibilità. Attenzione vera, seria. A meno che tu non vada in palestra ogni singolo giorno, probabilmente dovrai fare i conti con un fisico che cambia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se hai 40 anni e non ti vesti così, stai sbagliando tutto

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