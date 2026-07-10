se la stiri forse stai sbagliando

Una camicia dal taglio maschile, spesso trascurata, è stata al centro di una discussione sulla moda estiva. Nonostante il caldo e la stagione, questa tipologia di capo, realizzata in lino e tessuti freschi, continua a essere scelta da pochi. La sua presenza tra i capi estivi più diffusi rimane limitata, nonostante la praticità e il comfort che offre. La tendenza sembra suggerire che, con il caldo, si preferiscano altri stili e materiali.

L ino ed estate, si sa, vanno a braccetto. Ma tra tutti i capi in questo freschissimo tessuto, la camicia dal taglio maschile è certamente tra i più bistrattati. Troppo classica per essere (anche) cool? Eppure, al pari di completi tailleur con micro gilet, breezy shorts e abitini dal gusto Old Money, nell’estate 2026 torna indiscussa protagonista. Tailleur di lino: come indossare il completo più fresco e sofisticato della stagione X Leggi anche › Abito in lino, la tela grezza dell’estate 2026: 5 trucchi di stile per renderlo sofisticato Merito di nuovi, insospettabili colori di tendenza che ravvivano la tela grezza. E di alcuni trucchi di styling up-to-date che la svecchiano parecchio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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