Se nel Medio Oriente di Trump Israele non è più il grande alleato

Da formiche.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il suo mandato, un accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita è stato annunciato come parte di una strategia per affrontare il disaccordo nucleare con Teheran. L’intesa mira a rafforzare i rapporti tra Washington e Riad, in un momento in cui le tensioni nella regione continuano a crescere. Mentre il conflitto in Medio Oriente prosegue senza una soluzione chiara, l’amministrazione ha cercato di consolidare alleanze e stabilizzare la situazione attraverso questa iniziativa diplomatica.

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Classico Donald Trump. Alle prese con una guerra che non riesce né a vincere né a chiudere, tira fuori dal cappello l’Accordo US-Saudi 123. Al disaccordo nucleare con Teheran affianca l’accordo nucleare con Riad. Niente atomica a Teheran – non fa che ribadirlo essendo ormai quasi l’unica carta per giustificare la guerra all’Iran – ma centrali nucleari a Riad. Ad uso civile, certo, ma anche a condizioni particolarmente favorevoli: rinuncia alle garanzie più stringenti del Protocollo Aggiuntivo dell’Aiea; niente obbligo iraniano di riesportare il materiale fissile usato dalle centrali. Con affari miliardari per l’industria nucleare americana. A posteriori, solo dopo le forti obiezioni israeliane, il Presidente americano aggiunge la condizione che Riad riconosca lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Formiche.net

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