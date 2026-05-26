Nella notte sono ripresi i bombardamenti contro un sito missilistico e una base navale nel sud dell’Iran. Il governo di Teheran ha risposto minacciando di estendere il conflitto oltre il Medio Oriente, in caso di ulteriori attacchi. Dopo settimane di dichiarazioni sul possibile riavvio delle operazioni militari, l’ex presidente ha ordinato nuovi raid, in assenza di un accordo con l’Iran.

Dopo settimane trascorse a ripetere che l’accordo con l’Iran fosse “a un passo” e che, in assenza di un’intesa, avrebbe lanciato nuovi raid, Donald Trump ha dovuto fare i conti con la realtà: nella notte sono ripresi i bombardamenti contro il regime degli ayatollah. Ben tre le esplosioni udite nella città portuale di Bandar Abbas, secondo quanto riportato dalla CNN. La stessa emittente, citando un comunicato di Teheran, riferisce che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha attivato il sistema di difesa aerea iraniano nella città “per contrastare obiettivi ostili”. A confermare i raid è stato lo stesso Comando Centrale degli... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump riprende i raid nel sud dell’Iran: colpito un sito missilistico e navale. E Teheran torna a minacciare: “Se colpiti, estenderemo il conflitto ben oltre il Medio Oriente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump signals caution on Iran: Im in no hurry… well give it one shot

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"

Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di Hormuz. "Teheran non avrà mai un'arma nucleare"Il presidente ha comunicato su una piattaforma social che tutte le navi che transitano nello stretto di Hormuz saranno bloccate immediatamente, senza...

Argomenti più discussi: Guerra Iran Usa, intesa non imminente. Trump: Accordo grandioso o non ci sarà. DIRETTA; Trump riprende i raid nel sud dell'Iran; Iran, Trump: Siamo sul punto di intervenire militarmente se non arriveremo ad accordo, Teheran: Valutiamo proposte Usa.