La tensione in Medio Oriente ha raggiunto nuovi, drammatici livelli dopo che le forze armate degli Stati Uniti hanno sferrato un’altra serie di bombardamenti in Iran per la tredicesima notte consecutiva. Mentre le esplosioni tornano a risuonare nei cieli della capitale Teheran e lungo le coste strategiche del Golfo Persico, la Repubblica islamica ha reagito prendendo di mira nuovamente le basi statunitensi in Kuwait, Bahrein e Giordania. Lo scontro tra Washington e Teheran però è anche verbale, con il presidente Donald Trump che minaccia l’attacco “più grande che mai” contro l’Iran, che, per rappresaglia, promette di attaccare Israele, finora non coinvolto nell’escalation in corso dal 7 luglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Medio Oriente in fiamme: 13esima notte di raid Usa all’Iran. Trump minaccia l’attacco “più grande che mai” contro Teheran

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MEDIO ORIENTE | Iran: colpite le basi statunitensi in Bahrein e Kuwait. In fiamme due petroliere a Hormuz. Gli Usa smentiscono: falso. #ANSA x.com

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