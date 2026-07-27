Scusa se porto soldi nel tuo Paese | studenti italiani insultano una donna a Bangkok e scoppia una bufera internazionale
Un gruppo di studenti italiani in viaggio a Bangkok ha insultato una donna locale dopo averle chiesto di abbassare il volume in metropolitana. La donna ha reagito, e un video dell’accaduto è diventato virale, suscitando reazioni di condanna internazionale. La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social e ha portato a richieste di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità thailandesi. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
Una semplice richiesta di abbassare la voce in metropolitana si è trasformata in un caso diplomatico internazionale. Protagonisti: un gruppo di studenti italiani in viaggio-studio a Bangkok, una cittadina thailandese esasperata dal chiasso e un video che ha fatto il giro del mondo, scatenando indignazione e imbarazzo. La scena si svolge sul BTS Skytrain, la moderna metropolitana sopraelevata che attraversa la capitale thailandese. All’interno di un vagone, un gruppo di ragazzi italiani conversa animatamente, con toni decisamente sopra la media. Nulla di eccezionale, potrebbe sembrare, ma nel contesto di una cultura come quella thailandese, dove il rispetto degli spazi comuni e la moderazione dei toni sono valori fondamentali, quel volume diventa rapidamente fonte di disagio. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Gli studenti italiani in Thailandia : 14 milioni di view ed una crisi diplomatica (INPS compresa)
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