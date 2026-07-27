Scusa se porto soldi nel tuo Paese | studenti italiani insultano una donna a Bangkok e scoppia una bufera internazionale

Notizia in breve

Un gruppo di studenti italiani in viaggio a Bangkok ha insultato una donna locale dopo averle chiesto di abbassare il volume in metropolitana. La donna ha reagito, e un video dell’accaduto è diventato virale, suscitando reazioni di condanna internazionale. La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social e ha portato a richieste di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità thailandesi. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.