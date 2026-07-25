Insulti e gesti osceni contro una signora | Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese È polemica su un gruppo di giovani italiani a Bangkok – Il video

L’ambasciata italiana in Thailandia è stata costretta a scusarsi per il comportamento di un gruppo di giovani italiani ripreso in un video diventato virale sui social e sui media thailandesi. Nel filmato, girato su un treno della metropolitana sopraelevata di Bangkok, alcuni giovani rispondono in modo provocatorio a una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce. Una delle frasi che ha suscitato particolare indignazione è stata: « Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro Paese ». Il gruppo, composto soprattutto da minorenni, si trovava in Thailandia per una vacanza studio organizzata da Travelling Fox, società che organizza viaggi per i figli dei dipendenti pubblici italiani con il sostegno dell’Inps. 🔗 Leggi su Open.online

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