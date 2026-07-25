Un gruppo di studenti italiani in vacanza-studio in Thailandia ha insultato una passeggera in metropolitana, dicendo “Scusa se porto soldi nel tuo Paese”, e poi mostrando il dito medio. L’episodio si è verificato sul BTS Skytrain, la metropolitana sopraelevata di Bangkok. L’Ambasciata italiana ha preso posizione dopo l’accaduto.

Un gruppo di studenti italiani in viaggio-studio in Thailandia è al centro di una controversia diplomatica a seguito di un alterco avvenuto sul BTS Skytrain, la metropolitana sopraelevata di Bangkok. Un video, diventato virale prima sui social asiatici e poi in Italia, mostra i ragazzi mentre fanno chiasso all’interno del vagone. Alla richiesta di una cittadina thailandese di abbassare la voce (« Potreste fare più piano? Parlate normalmente, ok? In Thailandia non urliamo »), la situazione è degenerata. Dal gruppo è partita la risposta che ha innescato l’indignazione generale: « Scusa se porto soldi nel tuo Paese ». Le immagini documentano anche gesti volgari, tra cui un dito medio mostrato all’uscita dal vagone, e insulti rivolti alla donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scusa se porto soldi nel tuo Paese”, poi il dito medio: studenti italiani in vacanza in Thailandia insultano una passeggera in metropolitana, interviene l’Ambasciata

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