È stato aperto un nuovo bando chiamato ‘Scuola in Ascolto’ per il triennio 2026-2029. La regione Lombardia ha stanziato oltre 3,7 milioni di euro destinati a migliorare il benessere degli studenti. Il progetto si concentra sulla prevenzione, sulle relazioni educative e sull’attenzione alle persone nelle scuole della regione. Il finanziamento mira a sostenere iniziative per creare ambienti scolastici più solidi e attenti ai bisogni degli studenti.

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - E' aperto il nuovo bando ‘Scuola in Ascolto' per il triennio 2026-2029. Un investimento di oltre 3,7 milioni di euro che guarda al futuro della scuola lombarda, mettendo al centro le persone, la prevenzione e la qualità delle relazioni educative. L'obiettivo è, infatti, ascoltare gli studenti per prevenire il disagio e favore il benessere psicologico, educativo e relazionale delle nuove generazioni, rafforzare le comunità educanti e costruire una scuola sempre più inclusiva. Il servizio è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e alle Istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Iltempo.it - 'Scuola in ascolto', Regione Lombardia lancia nuovo bando da 3,7 milioni per il benessere degli studenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’,per il benessere psicologico degli studentiÈ stato pubblicato il nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’ per il triennio 2026-2029, con un finanziamento di oltre 3,7 milioni di euro.

“Le vie della bellezza”: a scuola il benessere passa da Dante, dal dialogo e dall’ascoltoUna studentessa ha imparato a gestire l’ansia durante le interrogazioni attraverso lo studio di Dante Alighieri.

Temi più discussi: Scuola in ascolto, finanziati 3,7 milioni per psicologi e pedagogisti; Un posto sicuro per parlare: in Lombardia lo Sportello Psicologico a Scuola continua (ed è gratis); Lombardia, Scuola in ascolto. Snider: ''Per Sondrio soglia minima ridotta a mille studenti''; Sportelli psico-pedagogici in Lombardia, 3,7 milioni per il triennio 2026-29. Domande dal 27 luglio al 2 ottobre.

Sportelli d'ascolto nelle scuole, Regione Lombardia stanzia 3,7 milioniSi chiama 'Scuola in ascolto' il bando che Regione Lombardia ha finanziato con 3 milioni 738mila euro nel triennio 2026-29 per istituire e sostenere gli sportelli d'ascolto rivolti agli studenti degli ... ansa.it

Lombardia, al via il nuovo bando Scuola in Ascolto(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In Lombardia, parte il nuovo bando Scuola in Ascolto per il triennio 2026-2029. Con una dotazione di 3,7 milioni di euro, si pone l’obiettivo di ascoltare gli studenti pe ... ilsole24ore.com