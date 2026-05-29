Le vie della bellezza | a scuola il benessere passa da Dante dal dialogo e dall’ascolto

Da palermotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa ha imparato a gestire l’ansia durante le interrogazioni attraverso lo studio di Dante Alighieri. La scuola promuove percorsi che collegano il benessere agli studi letterari, favorendo il dialogo e l’ascolto. Non sono stati forniti dettagli su altri metodi o programmi specifici. La notizia si concentra sull’effetto di questa strategia sullo stato emotivo degli studenti.

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C’è la studentessa che ha imparato a gestire l’ansia durante le interrogazioni studiando Dante Alighieri. E ancora: c’è la dirigente scolastica che tra le tante responsabilità del ruolo ha trovato nuovi spazi di decompressione. C’è la classe che trasforma i versi della Divina Commedia in un brano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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