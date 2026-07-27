Al via nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’per il benessere psicologico degli studenti

È stato pubblicato il nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’ per il triennio 2026-2029, con un finanziamento di oltre 3,7 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare il benessere psicologico degli studenti, puntando sulla prevenzione e sulla qualità delle relazioni tra insegnanti e studenti. La misura si rivolge alle scuole della regione e mira a sostenere interventi e progetti dedicati alla salute mentale e all’ambiente educativo.

E’ aperto il nuovo bando ‘Scuola in Ascolto’ per il triennio 2026-2029. Un investimento di oltre 3.7 milioni di euro che guarda al futuro della scuola lombarda, mettendo al centro le persone, la prevenzione e la qualità delle relazioni educative. L’obiettivo è, infatti, ascoltare gli studenti per prevenire il disagio e favore il benessere psicologico, educativo e relazionale delle nuove generazioni, rafforzare le comunità educanti e costruire una scuola sempre più inclusiva. Il servizio è rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e alle Istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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