La Guardia di Finanza ha denunciato 65 persone e sequestrato 32 società in un’operazione contro una rete di società fantasma coinvolta in frodi fiscali per milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Trani, ha scoperto un sistema illecito che ha permesso di evadere le tasse e di creare un giro di aziende fittizie. Le attività sequestrate sono state sequestrate per impedire ulteriori operazioni fraudolente.

È di 65 persone denunciate e 32 società sequestrate il bilancio di una vasta operazione contro la frode fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I provvedimenti, eseguiti nelle scorse settimane, sono stati emessi per interrompere un complesso meccanismo di evasione che ha coinvolto 80 aziende in diverse regioni italiane, con un danno stimato di oltre 136 milioni di euro in fatture false e 20 milioni di euro di beni sequestrati. Il meccanismo illecito: società cartiere e fatture false Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio da un controllo effettuato nell’agosto 2025 presso una società di Trani gestita da cittadini di origine sinica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperta rete di società fantasma, frode fiscale milionaria: 65 denunciati e 32 attività sequestrate

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