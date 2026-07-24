La Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani ha eseguito un'ampia operazione che ha portato alla denuncia di 65 persone. Le accuse riguardano emissione di fatture false, dichiarazioni fiscali fraudolente e sottrazioni di imposte. Durante l’intervento sono stati sequestrati beni per circa 20 milioni di euro. Le immagini dell’operazione mostrano le attività di perquisizione e sequestro.

Maxi operazione della Gdf di di Barletta Andria Trani (Bat) che ha denunciato 65 persone per condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa. Inoltre la denuncia è scattata anche per le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per 32 società che hanno beneficiato della frode. E’ una parte del bilancio dell”Operazione Tesori d’Oriente’ che ha portato anche al sequestro di 32 imprese che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in sede... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazione

Notizie e thread social correlati

Bat: sequestri di 32 imprese e 20 milioni di euro, accusa di frode fiscale Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha sequestrato 32 imprese e 20 milioni di euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale.

Bat, accusa di frode fiscale: sequestri di 32 società cartiera, 2 aziende e 20 milioni di euro Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha sequestrato 32 società fittizie, due aziende e 20 milioni di euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale.

Temi più discussi: Maxi frode fiscale a Trani, sequestri per 20 milioni e 65 indagati; Bat, accusa di frode fiscale: sequestri di 32 società cartiera, 2 aziende e 20 milioni di euro; Trani, operazione Tesori d’Oriente: 65 indagati e sequestri per 20 milioni; Maxi frode fiscale a Trani 20 milioni di euro sequestrati a imprenditori cinesi In casa avevano 260mila euro e orologi costosi.

TESORI D'ORIENTE Maxi frode fiscale, sequestri per 20 milioni: la Guardia di Finanza smantella il sistema Tesori d’OrienteTRANI – Un presunto sistema di frode fiscale da decine di milioni di euro, costruito attraverso società cartiera, fatture per operazioni inesistenti e aziende utilizzate per sottrarsi ai debiti con ... statoquotidiano.it

Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazione(LaPresse) Maxi operazione della Gdf di di Barletta Andria Trani che ha denunciato 65 persone per condotte di emissione di fatture per ... stream24.ilsole24ore.com