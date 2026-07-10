Varese indagine slot machine | frode fiscale da 1,7 milioni società fantasma e prestanome cinesi Sette indagati

Sei persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine su un sistema di slot machine che avrebbe frodato il fisco per circa 1,7 milioni di euro. Le indagini hanno scoperto una società fantasma e prestanome cinesi utilizzati per nascondere i guadagni, che venivano incassati tramite un complesso schema societario. Il meccanismo era studiato per evitare il versamento delle tasse, e i coinvolti sono accusati di aver realizzato un sistema artificioso per eludere le imposte.

Un sistema societario appositamente escogitato per incassare gli alti guadagni di un comparto come quello delle slot machine, per poi «sparire» al momento di versare le tasse. L'ha ha scoperto la Guardia di finanza di Luino, in provincia di Varese, che con indagini approfondite ha permesso di denunciate sette persone accusate di aver sottratto al fisco una base imponibile pari a 4.715.316 euro, con un'imposta evasa di 1.705.324 euro. L’indagine è stata sviluppata dalle fiamme gialle che si sono concentrate sugli operatori economici attivi nel comparto del gioco tramite apparecchi «Awp» (Amusement With Prizes) e «Vlt» (Video Lottery Terminal). 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Frode fiscale nelle sale slot: evasi 4,5 milioni, sette indagati

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