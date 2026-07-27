Scontri No Tav un agente | Ci hanno tirato di tutto mai prese così tante pietre hanno dato fuoco a tutto - AUDIO

Durante un corteo, un agente ha riferito che le forze dell’ordine sono state colpite con numerose pietre e oggetti, con il bilancio di 130 feriti tra i poliziotti. Un gruppo di persone si è staccato dal corteo principale, entrando in scontri e lasciando dietro di sé un'elevata quantità di pietre e materiali incendiati. Sono state identificate circa 450 persone per le violenze.

Durante il corteo, un gruppo di persone organizzate si è staccato dal scontrandosi con gli agenti e lasciandosi dietro un bilancio grave: 130 i feriti tra le forze dell’ordine, 450 le persone identificate per le violenze "Ci hanno tirato addosso di tutto, mai viste così tante pietre". Queste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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