Quattro persone straniere sono state fermate dalla polizia per aver partecipato all’assalto alle forze dell’ordine vicino ai cantieri Tav. Un agente ha riferito che sono state lanciate numerose pietre, mai viste in passato in quantità simili. L’assalto si è verificato sabato, durante le proteste contro il progetto Tav, e ha coinvolto diversi antagonisti. Le forze dell’ordine hanno arrestato i quattro sospetti, che sono ora sotto accusa per aver preso parte all’assalto.

Intanto sono quattro gli antagonisti stranieri fermati dalla polizia, accusati di aver preso parte sabato all'assalto alle forze dell'ordine, a ridosso dei cantieri della Tav. La questura di Torino ha identificato 436 persone: tra loro attivisti da Francia, Spagna e Belgio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - No Tav, un agente: "Ci hanno tirato di tutto, mai prese così tante pietre"

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