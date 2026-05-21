Reinhold Messner, alpinista di 81 anni, ha dichiarato di essere pentito di aver già consegnato l’eredità ai propri figli, affermando che, una volta ricevuto tutto, lo hanno messo da parte. La decisione di anticipare il lascito era motivata dal desiderio di far capire ai figli le responsabilità che derivano dal patrimonio. Non sono stati forniti dettagli su quanto fosse stato trasferito né su eventuali reazioni dei figli. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo delle discussioni familiari e patrimoniali.

Reinhold Messner, che ha 81 anni ed è stato il primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8mila metri, tra il 1970, dal Nanga Parbat (là dove morì il fratello Gunther) e il 1986 (al Lhotse, in Nepal), con nel mezzo, tra gli altri, l’Everest, il K2, il Broad Peak, l’Annapurna, il Makalu, sostiene che, dopo la cessione dei beni, i rapporti con i figli si sarebbero progressivamente incrinati. «Appena hanno avuto tutto, hanno cercato di escludere me e mia moglie». L’alpinista ha spiegato di essersi sentito progressivamente messo ai margini. «Ero così ingenuo da pensare di donare mentre ero ancora vivo, affinché i miei figli imparassero quali fossero le loro responsabilità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Reinhold Messner: «Sono pentito di avere già dato l’eredità ai miei figli: appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte»

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