Quattro antagonisti stranieri, probabilmente membri del Blocco Nero, sono stati fermati dalla polizia di Torino nelle ultime ore. Gli investigatori stanno identificando i responsabili degli scontri di sabato pomeriggio ai cantieri della Tav in Val di Susa. Tra i fermati ci sono attivisti provenienti da Spagna e Francia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli delle violenze avvenute durante gli scontri.

Quattro antagonisti di nazionalità straniera – probabilmente appartenenti al cosiddetto Blocco Nero – sono stati fermati nelle scorse ore dagli investigatori della polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell’identificazione dei responsabili degli scontri avvenuti sabato pomeriggio ai cantieri della Tav in Val di Susa. Ad apprenderlo, da fonti informate, è l’ Ansa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini su quanto avvenuto sabato, coordinate dalla Procura di Torino guidata da Giovanni Bombardieri, ipotizzano al momento il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri No Tav, fermati quattro antagonisti “di nazionalità straniera”: al cantiere di Chiomonte attivisti spagnoli e francesi

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