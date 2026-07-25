Durante una marcia No Tav in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti incappucciati hanno lanciato pietre e bombe carta contro i carabinieri che proteggevano il cantiere di San Didero. Contestualmente, un gruppo ha raggiunto il cantiere di Chiomonte, in Val Clarea, e ha incendiato due camionette dei militari. Sono stati registrati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con i veicoli dei carabinieri coinvolti in incendi. Nessuna informazione su feriti o arresti.

Scontri tra manifestanti e carabinieri durante le marcia No Tav in corso in Valle di Susa, nel Torinese. Alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro i militari schierati a protezione del cantiere del San Didero, mentre un altro gruppo ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val Clarea. Qui, due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme. Al momento non si è a conoscenza di eventuali feriti. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas. I militari respingono gli attacchi anche dall’interno del cantiere con lacrimogeni e idranti. La marcia verso i “cantieri della devastazione”, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri alla marcia No Tav: centinaia di attivisti incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri in fiamme

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