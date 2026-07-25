Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte | scontri incendi e 60 agenti feriti

Oltre 500 manifestanti travisati e incappucciati hanno assaltato un cantiere in Val di Susa, provocando scontri e incendi. Durante l’evento sono stati dati alle fiamme due camionette dei carabinieri e mezzi della guardia di finanza. In seguito alle violenze, si registrano circa 60 agenti feriti. La polizia ha risposto con interventi di stabilizzazione dell’area e gestione dell’emergenza. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui danni materiali è stato reso noto.

Chiomonte, 25 luglio 2026 – Assalto No Tav al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, condotto da oltre 500 manifestanti travisati e incappucciati. Sono state date alle fiamme due camionette dei carabinieri e mezzi della guardia di finanza. Gli antagonisti hanno lanciato pietre, bottiglie, bombe carta e razzi contro le forze dell’ordine schierate a protezione dell’area. Sono circa una sessantina gli esponenti delle forze dell’ordine rimasti feriti. “Un attacco allo Stato”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di trasmettere agli agenti delle forze dell’ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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No Tav assaltano il cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme

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