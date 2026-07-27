Durante lo spareggio tra Massese e Larcianese, si sono verificati scontri tra ultras. La polizia di Massa ha avviato un’indagine che ha portato alla denuncia di 21 persone. Gli ultras sono accusati di aver commesso reati di violenza a pubblico ufficiale e di aver indossato travisamenti durante l’evento. Le autorità hanno raccolto prove che hanno portato all’identificazione e alla segnalazione di questi individui.

MASSA – Un’imponente attività investigativa condotta dalla polizia di Massa ha portato alla denuncia di 21 ultras della Massese, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di violenza a pubblico ufficiale e travisamento in occasione di manifestazioni sportive. I fatti al centro dell’indagine risalgono al 3 maggio scorso, quando, al termine dell’incontro di calcio tra Massese e Larcianese, un gruppo di tifosi diede vita a fitti lanci di sassi e bottiglie all’indirizzo dei poliziotti schierati a tutela degli spogliatoi e degli atleti. Già nel martedì immediatamente successivo, il 5 maggio, la Digos era riuscita a stringere le manette ai polsi di 2 sostenitori grazie all’istituto dell’arresto in flagranza differita, arrivando all’individuazione in poche ore attraverso la visione dei filmati girati dalla polizia scientifica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontri fra ultras per lo spareggio Massese – Larcianese: denunciati in 21

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Massese 1919 - Larciianese 1 2 * Eccellenza Toscana Girone A - Play Out

Notizie e thread social correlati

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. La gara dovrebbe iniziare alle 21.45. I supporter della Juve lasciano lo stadio del TorinoUn tifoso è stato ferito negli scontri tra ultras e ora si trova in codice rosso.

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Torino-Juve iniziata con un’ora di ritardo. I supporter bianconeri lasciano lo stadioUn tifoso è stato ferito negli scontri tra ultras e ora si trova in codice rosso.

Temi più discussi: Scontri tra ultras biancorossi e bresciani fuori dal Rocco: un triestino patteggia a dieci mesi; Scontri tra tifosi al Rocco prima della partita contro Brescia: l’ultras triestino patteggia; Il Torino celebra l'amicizia con il River Plate con una seconda maglia speciale; Botte e urla in mezzo alla strada tra fidanzati: caos e tensione sul lungomare.

Nel paese delle aggressioni nei Pronto Soccorso, delle liti di condominio, degli scontri tra ultras... siamo sicuri che ampliare la legittima difesa renda tutti più sicuri, o rischia di aumentare il numero di persone che reagiscono con la forza in situazioni già tese? x.com

Scontri tra ultras e polizia nel centro di Nizza: arrestati 103 tifosi della Roma in possesso di armiMontreal, 24 lug. (Adnkronos) - Il numero uno del mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal National Bank Open, Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Il calendario ... ilfattoquotidiano.it

Serbia-Inghilterra, scontri fra ultras prima della partita. Interviene la polizia, ma gli hooligans non c'entrano VIDEOMancano poco più di 3 ore al fischio di inizio di Serbia-Inghilterra, una delle partite più sentite del girone D degli Europei di Germania 2024, ma la vigilia della. calciomercato.com