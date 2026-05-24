Un tifoso è stato ferito negli scontri tra ultras e ora si trova in codice rosso. La partita tra Torino e Juventus è iniziata con un’ora di ritardo, e i supporter bianconeri stanno lasciando lo stadio. Quattro delle cinque partite della serata, tutte decisive per la qualificazione in Champions, sono cominciate con sette minuti di ritardo.

Torino, 24 maggio 2026 – Con sette minuti di ritardo sono cominciate quattro delle cinque partite in programma stasera per la serie A decisive per la qualificazione Champions. A Torino invece la partita è cominciata con oltre un’ora di ritardo per le contestazioni dopo che un tifoso è rimasto gravemente ferito nel corso di scontri fra ultras e forze dell’ordine nel pre partita. I tifosi della Juve allo stadio chiedevano di non giocare. Un tifoso è stato infatti trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Torino-Juve iniziata con un’ora di ritardo. I supporter bianconeri lasciano lo stadio

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Derby Torino-Juve, violenti scontri prima della partita: tifoso in codice rosso

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Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. La partita si gioca con un’ora di ritardo. I supporter della Juve lasciano lo stadio del TorinoUn tifoso è stato ferito negli scontri tra gruppi di ultras e si trova in condizioni di massima gravità.

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. La gara dovrebbe iniziare alle 21.45. I supporter della Juve lasciano lo stadio del TorinoUn tifoso è stato ferito negli scontri tra ultras e ora si trova in codice rosso.

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