Un tifoso è stato ferito negli scontri tra ultras e ora si trova in codice rosso. La partita è stata sospesa e i supporter della Juventus stanno lasciando lo stadio del Torino. La gara, prevista alle 21.45, è iniziata con sette minuti di ritardo. Quattro delle cinque partite in programma questa sera sono già iniziate con ritardo.

Torino, 24 maggio 2026 – Con sette minuti di ritardo sono cominciate quattro delle cinque partite in programma stasera. A Torino, le squadre non sono ancora entrate in campo. I tifosi della Juve allo stadio chiedono infatti di non giocare per gli incidenti tra ultras nel pomeriggio. A Torino un tifoso è stato trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero. La reazione dei tifosi bianconeri allo stadio è stata quella di abbandonare in gran parte il settore ospiti degli spalti per trasferirsi nell'antistadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. La gara dovrebbe iniziare alle 21.45. I supporter della Juve lasciano lo stadio del Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri per Como-Bologna prima della partita: interviene la polizia per dividere i tifosi

Notizie e thread social correlati

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. I tifosi chiedono di non giocareUn tifoso è rimasto gravemente ferito durante gli scontri tra ultras, ora in codice rosso.

Scontri tra ultras del Torino e Juve: in codice rosso un tifoso bianconero. La richiesta dagli spalti: «Non giocate la partita» – Il videoDurante gli scontri tra ultras di Juventus e Torino, un tifoso bianconero è stato colpito e ora si trova in codice rosso a causa di un trauma cranico.

Temi più discussi: Scontri Ultras-Polizia a Foggia: un tifoso biancoazzurro ferito alla testa; Playoff serie C: per sfida tra Casarano Brescia biglietti vietati ai residenti in Lombardia; Scontri ultras in autostrada: indagati 12 tifosi del Perugia; Guerriglia a Lecco prima della sfida play-off col Catania. Bombe carta, fumogeni, spranghe e catene: 4 persone in ospedale, una in codice rosso.

Caos prima del derby #TorinoJuventus: scontri, arresti e un tifoso della Juventus ferito gravemente. x.com

Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. La gara dovrebbe iniziare alle 21.45. I supporter della Juve lasciano lo stadio del TorinoUn tifoso juventino di 45 anni è stato ricoverato con un trauma cranico. Le altre partite della serata, che si dovevano giocare in contemporanea, sono iniziate con 7 minuti di ritardo ... quotidiano.net

Derby nel caos. Scontri tra tifosi, almeno un ferito in ospedaleSarebbe rimasto coinvolto nei tafferugli tra ultras scoppiati nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino. Curva bianconera chiede di non giocare. Squadre negli spogliatoi ... rainews.it