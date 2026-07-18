Le opposizioni accusano il centrodestra di seguire le posizioni di Roberto Vannacci, criticando la gestione sulla sicurezza. La polemica si concentra sul caso di un gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori durante una rapina. Secondo le opposizioni, il governo sarebbe succube di Vannacci e avrebbe fallito nella tutela della sicurezza pubblica.

Sul caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver sparato e ucciso due rapinatori, le opposizioni formulano tutte la stessa sentenza: «Il centrodestra insegue Roberto Vannacci». La riprova? «Continuano a sostenere la necessità della grazia, nonostante Sergio Mattarella abbia ricordato a Nordio che è una facoltà del capo dello Stato». Il colloquio tra il Guardasigilli e il capo dello Stato, in effetti, non basta per impedire che la polemica divampi. A sentire la minoranza è Roggero il nuovo «diversivo» usato a destra per «nascondere i fallimenti sulla sicurezza». Le reazioni A dare la linea di buon mattino, ci pensa Giuseppe Conte: «Tutto il centrodestra si è gettato sul caso Roggero per inseguire Vannacci. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, l'opposizione: «Inseguono Fn, governo succube di Vannacci. Ma sulla sicurezza hanno fallito»

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