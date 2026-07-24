Tre carabinieri sono stati aggrediti nei pressi della stazione a Reggio, secondo quanto riferito, in un episodio avvenuto nei giorni scorsi. Il Partito Democratico locale ha commentato criticamente il comportamento del Governo, accusandolo di aver fallito completamente nella gestione della sicurezza e chiedendo un aumento delle risorse destinate alle forze dell’ordine. La denuncia si concentra sull’incapacità di garantire la sicurezza pubblica dopo quattro anni di amministrazione.

"La sicurezza era la promessa della destra. Dopo quattro anni di Governo è il suo più grande fallimento". Il Pd cittadino attacca nel merito dell’ aggressione subita dai tre carabinieri in zona stazione a Reggio nei giorni scorsi. "Un fatto gravissimo, a loro va la nostra solidarietà e il ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono, spesso in condizioni sempre più difficili. Proprio per rispetto verso chi garantisce la sicurezza dei cittadini, è arrivato il momento di sottrarre questo tema alla propaganda. L’attuale Governo ha costruito una parte decisiva della sua proposta politica promettendo un Paese più sicuro. Dopo quasi quattro anni di mandato è difficile sostenere che la promessa sia stata mantenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd reggiano attacca il Governo: "Sulla sicurezza ha fallito in toto. Più risorse alle forze dell’ordine"

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