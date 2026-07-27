Schlein ecco quanto spende il Pd per la sede del Nazareno
Il Partito Democratico ha reso noto quanto spende per la gestione della sede nazionale, situata in via del Nazareno. La cifra totale comprende costi di affitto, manutenzione e utenze, anche se non sono stati specificati i dettagli di ogni voce. La sede rappresenta un elemento centrale per le attività del partito e il suo funzionamento. La comunicazione sulla spesa si inserisce in un quadro di trasparenza riguardo alle risorse finanziarie del partito.
Non solo il simbolo, un colore e il volto del leader rappresentano un punto di riferimento identitario per qualsiasi forza politica. Anche la sede ha un suo ruolo. Che non è certo di secondo piano. E questo vale per militanti, simpatizzanti e l’immaginario collettivo. Basti pensare a palazzo Grazioli, sede storica di Forza Italia a Roma per quasi 30 anni, che, insieme a Villa La Certosa in Sardegna, sono i luoghi iconici del berlusconismo. Così come via della Scrofa è la storia della destra italiana, Botteghe oscure per il Pci, piazza del Gesù per la Dc e via del Corso per il Psi. Ma quanto spendono i partiti oggi per l’affitto delle sedi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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