Il Partito Democratico ha reso noto quanto spende per la gestione della sede nazionale, situata in via del Nazareno. La cifra totale comprende costi di affitto, manutenzione e utenze, anche se non sono stati specificati i dettagli di ogni voce. La sede rappresenta un elemento centrale per le attività del partito e il suo funzionamento. La comunicazione sulla spesa si inserisce in un quadro di trasparenza riguardo alle risorse finanziarie del partito.

Non solo il simbolo, un colore e il volto del leader rappresentano un punto di riferimento identitario per qualsiasi forza politica. Anche la sede ha un suo ruolo. Che non è certo di secondo piano. E questo vale per militanti, simpatizzanti e l’immaginario collettivo. Basti pensare a palazzo Grazioli, sede storica di Forza Italia a Roma per quasi 30 anni, che, insieme a Villa La Certosa in Sardegna, sono i luoghi iconici del berlusconismo. Così come via della Scrofa è la storia della destra italiana, Botteghe oscure per il Pci, piazza del Gesù per la Dc e via del Corso per il Psi. Ma quanto spendono i partiti oggi per l’affitto delle sedi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein, ecco quanto spende il Pd per la sede del Nazareno

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