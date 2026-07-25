Quanto costa ai partiti l’affitto delle loro sedi? Pd al primo posto con i 41mila euro del Nazareno Giorgia Meloni ne spende 13mila al mese

Il costo dell’affitto delle sedi dei partiti varia significativamente: il partito con il maggior esborso spende circa 41mila euro all’anno per la sede principale, mentre altri ne pagano circa 13mila al mese. Con il finanziamento pubblico ormai eliminato, i costi immobiliari rappresentano una voce importante nei bilanci, oltre a quelli del personale e delle attività sul territorio. Non sono stati indicati nomi o località specifiche delle sedi.

Nell’era in cui il finanziamento pubblico è solo un lontano ricordo, a pesare sui bilanci dei partiti non sono solo i costi del personale o quelli delle iniziative da svolgere in giro per l’Italia, ma anche i costi del “mattone”. Tra sedi che cambiano e onerosi palazzi nel cuore di Roma, i bilanci relativi al 2025 – analizzati da Adnkronos – svelano quanto sborsano le principali sigle politiche per la loro sede. Al primo posto, per distacco, c’è il Partito Democratico, che per il Nazareno – 3mila 300 metri quadrati in via sant’Andrea delle Fratte – paga un canone di locazione da 41,6 mila euro. Conte paga 12mila euro al mese per la sede del M5s. 🔗 Leggi su Open.online

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