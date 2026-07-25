La sinistra predica sobrietà, ma quando deve scegliere casa non sempre rinuncia alle metrature. A conquistare il primato dell’affitto più costoso per la propria sede è infatti il Partito democratico: 500mila euro l’anno, poco meno di 41.700 ogni mese, per mantenere il Nazareno. Seguono a considerevole distanza Forza Italia, con circa 16mila euro mensili, Fratelli d’Italia con 13.215 e il Movimento 5 Stelle con 12mila. Una graduatoria ricavata dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, nei quali il linguaggio contabile trasforma palazzi e uffici in “costi per godimento di beni di terzi”. Definizione fredda, assegni concreti. Naturalmente, le dimensioni contano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Pd spende mezzo milione l’anno per il Nazareno: la classifica degli affitti dei partiti

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