Il Pd spende mezzo milione l’anno per il Nazareno | la classifica degli affitti dei partiti
Il Partito Democratico spende circa 500mila euro all’anno per l’affitto della sede principale, situata nel centro della capitale. La cifra rappresenta la spesa annua più alta tra i partiti politici italiani, secondo una classifica sugli affitti delle sedi dei partiti. La sede occupa uno spazio considerevole nel quartiere, con un contratto di locazione a lungo termine. La spesa si aggira intorno a 40mila euro al mese.
La sinistra predica sobrietà, ma quando deve scegliere casa non sempre rinuncia alle metrature. A conquistare il primato dell’affitto più costoso per la propria sede è infatti il Partito democratico: 500mila euro l’anno, poco meno di 41.700 ogni mese, per mantenere il Nazareno. Seguono a considerevole distanza Forza Italia, con circa 16mila euro mensili, Fratelli d’Italia con 13.215 e il Movimento 5 Stelle con 12mila. Una graduatoria ricavata dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, nei quali il linguaggio contabile trasforma palazzi e uffici in “costi per godimento di beni di terzi”. Definizione fredda, assegni concreti. Naturalmente, le dimensioni contano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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