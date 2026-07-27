Stop anche per Doig e Odenthal, che allungano una lista di infortuni che un tantino preoccupa. Non che lo stop nel triangolare di Trento aggiunga o tolga granchè al precampionato del Sassuolo – la sconfitta contro il Trento non granchè, ma la squadra di Tabbiani ha battuto, anche se ai rigori, anche il Parma, quindi tutto si tiene – ma a fine ritiro vale la pena fare due conti. Per dire che il cantiere neroverde incede con la lentezza dovuta questa fase della stagione, tra qualche contraddizione e qualche incognita, ma sullo spesso pesano infortuni ai quali si è rifatto alche il Direttore Sportivo Francesco Palmieri, parlando di un Aquilani "un po’ penalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, infermeria piena. Doig e Odenthal si fermano

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