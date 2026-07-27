Sassuolo infermeria piena Doig e Odenthal si fermano
Due giocatori sono rimasti infortunati durante un allenamento a Trento, fermandosi subito dopo aver accusato problemi fisici. La loro assenza si aggiunge a una lista di altri infortunati, rendendo l’infermeria del team più affollata del solito. Nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni dei due calciatori, ma la situazione preoccupa gli allenatori, che devono gestire le assenze in vista delle prossime partite.
Stop anche per Doig e Odenthal, che allungano una lista di infortuni che un tantino preoccupa. Non che lo stop nel triangolare di Trento aggiunga o tolga granchè al precampionato del Sassuolo – la sconfitta contro il Trento non granchè, ma la squadra di Tabbiani ha battuto, anche se ai rigori, anche il Parma, quindi tutto si tiene – ma a fine ritiro vale la pena fare due conti. Per dire che il cantiere neroverde incede con la lentezza dovuta questa fase della stagione, tra qualche contraddizione e qualche incognita, ma sullo spesso pesano infortuni ai quali si è rifatto alche il Direttore Sportivo Francesco Palmieri, parlando di un Aquilani "un po’ penalizzato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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