Brescia e Ascoli si sono conclusi con un pareggio 1-1 nella partita di andata. La finale di ritorno della Serie B si giocherà domenica alle 18 allo stadio di Ascoli.

Brescia, 3 giugno 2026 – L’Ascoli si giocherà tutto in casa domenica nella finale di ritorno prevista con avvio alle 18. Sarà l’infuocato Del Duca a cercare di dare la spinta giusta ai bianconeri di Tomei per cercare di centrare il sogno. La ripresa del match di Brescia oggi non ha offerto sussulti dopo l’1-1 maturato sotto l’acquazzone di martedì sera. Il secondo atto della finale d’andata dei playoff di serie C tra le contendenti è ripartito dal 16’ della ripresa. Nella prima oretta di gara che si era sviluppata ieri sera sotto il diluvio, il Picchio era passato avanti grazie al gol di Rizzo Pinna. Nell’occasione bravissimo e lesto il trequartista nel ribadire dentro un mancino di Silipo che aveva impattato sul palo interno con il portiere Gori già battuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Brescia e Ascoli si fermano sul pari 1-1: la Serie B si decide al Del Duca

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