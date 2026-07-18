Due calciatori si sono fermati durante i primi giorni di preparazione della nuova stagione di Serie A. Uno ha riportato un infortunio che ha richiesto comunicato medico, mentre l’altro ha subito un problema analogo. La ripresa dei lavori si svolge senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero. Nelle prime fasi di allenamento si registrano i primi incidenti muscolari e lievi infortuni, come spesso accade all’inizio della stagione. La situazione è sotto osservazione per eventuali aggiornamenti.

La nuova stagione parte prima con i comunicati medici che con i risultati. Bastano i primi giorni di preparazione per riproporre un classico del calcio italiano: la Serie A riapre i battenti e la voce più insistente è quella dell’infortunio. Due episodi, in particolare, danno il tono: lo stop di Alessandro Buongiorno al Napoli e quello — a caldo — del nuovo acquisto della Juventus, Jeff Ekhator. Napoli, Buongiorno salta il ritiro: si valuta l’operazione. In casa azzurra la doccia fredda è arrivata via nota ufficiale: Buongiorno non prenderà parte al ritiro pre-campionato. Il club parla di “problematiche emerse nell’ultimo periodo ” e di indagini diagnostiche che hanno evidenziato la necessità di un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A non è ancora iniziata e già si contano i feriti: si fermano Buongiorno ed Ekhator

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abandonado por ser pobre, ele ativa um sistema de magnata e instantaneamente ganha 100 milhões

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brescia e Ascoli si fermano sul pari 1-1: la Serie B si decide al Del Duca

Buongiorno già si ferma, a rischio operazione al ginocchio (non potevano accorgersene due mesi fa?)Alessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro pre-campionato del Napoli a causa di problemi al ginocchio emersi recentemente.

Argomenti più discussi: Padova, è iniziata l'era di Calabro: un passo alla volta alla ricerca della felicità; Nessuno se n'è accorto, ma la Champions è già iniziata: la situazione delle tre coppe europee; Calcio Padova, il nuovo allenatore: Questa quadra nel mio destino. Sono stato annunciato il giorno di Sant'Antonio, un segnale che non trascuro; Serie BKT 2026/27 | VERONESI TUTI QUANTI, inizia la campagna abbonamenti per la nuova stagione gialloblù!.

Abate si presenta al Torino: Qui non si viene per partecipare, ma per costruire qualcosa di importante È ufficialmente iniziata l'era di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. Nella conferenza stampa di presentazione al Filadelfia, il nuovo tecnico granata h x.com

Quello che sto studiando oggi mentre a quest’ora dovrei essere già laureato! (I miei coetanei sono già laureati, molti hanno già un lavoro/una carriera stabile e il macchinone nuovo) reddit