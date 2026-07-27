Il procedimento disciplinare contro Maurizio Sarri si è concluso con un'ammenda di 2 mila euro. La Figc ha comunicato che l'allenatore, all'epoca dei fatti alla guida della Lazio, ha raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura federale. La sanzione riguarda le frasi pronunciate contro la Lega Serie A. Sarri è attualmente alla guida dell'Atalanta.

Si chiude con un'ammenda di 2 mila euro il procedimento disciplinare nei confronti di Maurizio Sarri. Lo ha reso noto la Figc, spiegando che il tecnico, oggi alla guida dell'Atalanta ma all'epoca dei fatti allenatore della Lazio, ha raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura federale.Secondo quanto comunicato dalla Federazione, il procedimento era stato aperto perché Sarri avrebbe utilizzato «in più occasioni parole irriguardose, ovvero prive del dovuto rispetto» nei confronti della Lega Serie A e dei suoi componenti, «ossia di chi è chiamato a predisporre, gestire e rendere ufficiale il calendario del campionato». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Sarri patteggia con la Figc: ammenda di 2 mila euro per le frasi contro la Lega Serie A

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