Lega Serie A incontro decisivo con la Figc per la scelta del ct | la giornata LIVE

Oggi i rappresentanti della Lega Serie A e la Figc si sono incontrati a Milano per discutere sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Alla riunione hanno partecipato il presidente federale, il direttore tecnico e un consulente, presso la sede della Lega. La discussione riguarda le prossime decisioni da prendere in merito alla selezione del ct. La giornata si svolge in un contesto di confronto tra le due organizzazioni calcistiche.

Giornata milanese per i dirigenti della Figc, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo convocati nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea., I tre hanno incontrato i rappresentati dei club della massima serie e hanno illustrato i piani per il futuro con l'obiettivo di rilanciare il calcio italiano. In seguito, la conferenza in cui Maldini e Leonardo hanno confermato l'approccio per Pep Guardiola, oltre a svelare la chiamata a Carlo Ancelotti., Nulla di definito sul fronte del nuovo ct, però sembra proprio che si aspetterà la scelta definitiva da parte di Guardiola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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