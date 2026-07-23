Oggi a Milano, dirigenti della Federazione calcio hanno incontrato i rappresentanti della Lega Serie A per discutere della nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Durante l'incontro, è stato detto che il calcio italiano è rimasto indietro dal punto di vista tecnico. Il presidente della federazione ha riferito che i programmi predisposti sono buoni, ma i tempi di attuazione sono troppo lunghi. Alla riunione hanno partecipato anche il direttore tecnico e un advisor della federazione.

Giornata milanese per i dirigenti della Figc, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo convocati nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea., I tre hanno incontrato i rappresentati dei club della massima serie e hanno illustrato i piani per il futuro con l'obiettivo di rilanciare il calcio italiano. In seguito, la conferenza in cui Maldini e Leonardo hanno confermato l'approccio per Pep Guardiola, oltre al retroscena della chiamata a Carlo Ancelotti., Nulla di definito sul fronte del nuovo ct, però sembra proprio che si aspetterà la scelta definitiva da parte di Guardiola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Lega Serie A, incontro con la Figc per la scelta del ct. Leonardo: "Il calcio italiano è rimasto indietro a livello tecnico" | Cairo: "Programmi Figc ok, ma tempi troppo lunghi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - L'Italia RI-chiamò Mancini

Notizie e thread social correlati

Lega Serie A, incontro decisivo con la Figc per la scelta del ct: la giornata LIVEOggi i rappresentanti della Lega Serie A e la Figc si sono incontrati a Milano per discutere sulla scelta del nuovo commissario tecnico della...

Malagò presidente FIGC: «Sono figlio della FIGC, lo scopo è fare grande l’Italia. Vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano»Il candidato alla presidenza della FIGC ha affermato di essere legato all'associazione e di voler rafforzare il calcio italiano.

Temi più discussi: Stasera si gioca la finale Mondiale; E poi dicono che la Serie A è noiosa. Tutti i gol più belli della stagione; Potere ai Playmaker! Tutti gli assist più belli della stagione; Bologna: il notiziario dell'allenamento.

Date e orari delle prime 5 giornate images.legaseriea.it/image/private/… x.com

Quanto è internazionale la tua lega di rugby preferita? Una serie di mappe che mostrano i paesi che compongono ciascuna lega maggiore reddit

Lega Serie A, incontro decisivo per la scelta del CT: Maldini, Malagò e Leonardo a Milano liveGiornata milanese per i dirigenti della Figc, con il presidente federale Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo convocati nella sede della Lega Serie A a margine dell ... msn.com

Al via Assemblea Serie A, attesa per incontro con Malagò-Maldini-Leonardo(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Al via l'assemblea di Lega Serie A a Milano. La sfilata in via Rosellini dei direttori e dei presidenti é terminata senza dichiarazioni da parte dei protagonisti. Per pranzo ... tuttosport.com