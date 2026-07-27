Sara Gilson, influencer con oltre 30 mila follower su TikTok, è stata trovata morta insieme al marito, Jeremiah “Shawn” Duffey, in Oklahoma. La donna aveva accusato il marito di pedofilia sui social. Dopo l’omicidio, l’uomo si è suicidato. La polizia ha confermato l’identità delle vittime e il fatto che si tratta di un omicidio-suicidio. La scena è stata scoperta questa mattina nell’abitazione della coppia.

Sara Gilson, influencer statunitense da oltre 30 mila follower su TikTok, è stata trovata morta insieme al marito da cui si stava separando, Jeremiah “Shawn” Duffey, nella loro abitazione in Oklahoma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’episodio sarebbe un omicidio-suicidio: Duffey avrebbe sparato alla donna per poi togliersi la vita. A riportarlo è TMZ. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì scorsi. Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione di violenza domestica in un’abitazione a Collinsville poco dopo le 23, dopo una chiamata al 911 in cui i centralinisti hanno sentito una donna urlare e quello che sembrava essere un colpo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sara Gilson è stata uccisa dal marito: l’influencer lo aveva accusato di essere un pedofilo su TikTok. L’uomo dopo l’omicidio si è suicidato

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Sara Gilson TikTok Influencer Shot Dead After Accusing Husband Of Pedophilia

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