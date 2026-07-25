Un'influencer di 43 anni è stata trovata morta nella sua abitazione insieme al marito. Poche settimane prima, aveva pubblicato un video su TikTok accusando il marito di pedofilia, attirando molta attenzione. La polizia sta indagando su un possibile omicidio-suicidio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze della morte.

Sara Gilson, 43 anni, aveva pubblicato un video diventato virale in cui definiva il marito un pedofilo: la polizia indaga su un presunto omicidio-suicidio. Un video pubblicato su TikTok, accuse gravissime rivolte al marito e, poche settimane dopo, una tragedia che ha sconvolto l’ Oklahoma. È questa la drammatica vicenda che vede al centro Sara Gilson, influencer di 43 anni, trovata morta nella sua abitazione insieme al marito Jeremiah “Shawn” Duffey, 48 anni. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, i due sono stati rinvenuti senza vita il 23 luglio nella loro casa di Owasso, entrambi con ferite d’arma da fuoco alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell’ omicidio-suicidio, ritenendo che l’uomo abbia ucciso la moglie prima di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Oklahoma, influencer trovata morta in casa con il marito: poche settimane prima lo aveva accusato su TikTok

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