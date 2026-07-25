L'influencer Sara Gilson uccisa dal marito dopo il TikTok in cui lo accusava di pedofilia

Notizia in breve

L'influencer Sara Gilson è stata trovata morta a Owasso, uccisa dal marito, che si è poi suicidato. La donna aveva pubblicato su TikTok, dodici giorni prima, un video in cui accusava il marito di pedofilia. La polizia ha confermato che l’uomo ha sparato a Gilson e si è tolto la vita poco dopo. La scena si è svolta in una residenza privata.