L'influencer Sara Gilson uccisa dal marito dopo il TikTok in cui lo accusava di pedofilia
L'influencer Sara Gilson è stata trovata morta a Owasso, uccisa dal marito, che si è poi suicidato. La donna aveva pubblicato su TikTok, dodici giorni prima, un video in cui accusava il marito di pedofilia. La polizia ha confermato che l’uomo ha sparato a Gilson e si è tolto la vita poco dopo. La scena si è svolta in una residenza privata.
L'influencer Sara Gilson è stata uccisa a Owasso dal marito Shawn Duffey, che si è poi tolto la vita. Dodici giorni prima lo aveva accusato su TikTok di essere un pedofilo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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