santo carlo acutis ricordato dalla madre antonia salzano ogni giorno riceviamo notizie di un miracolo

La madre di Carlo Acutis ha affermato che ogni giorno arrivano notizie di un miracolo. Antonia Salzano ha ricordato il figlio, proclamato santo nel 2025, cinque anni dopo la beatificazione, sottolineando la sua generosità, mancanza di capricci e profonda devozione per il Signore.

Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis, è tornata a parlare del figlio, proclamato santo il 7 settembre 2025, 5 anni dopo la beatificazione: “Era un bambino che non faceva capricci, generosissimo e soprattutto questa grande devozione che aveva per il Signore, che non era certamente normale. Crescendo naturalmente si è sempre più palesata questa sua spiritualità. A 7 anni fece la comunione e cominciò ad andare a messa tutti i giorni. A 9 anni ha iniziato ad aiutare i clochard per strada con i suoi risparmi, con i regali che gli facevamo, ha cominciato a comprare sacchi a pelo, coperte, ognuno aveva i suoi recipienti dove gli portava da mangiare la sera, delle bevande calde, poi dava dei consigli: come fare per farsi la doccia, dove erano i luoghi delle mense. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Angela Salzano e la lezione semplice di Carlo Acutis La testimonianza della madre del giovane beato

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