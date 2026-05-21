Abbraccio di fede per Antonia Salzano Acutis | La santità è possibile ogni giorno nella pratica del bene
A Reggio Calabria, un caloroso abbraccio di fede e amore ha accolto Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, durante la sua prima visita in Calabria. La diocesi ha invitato la donna a partecipare a un evento pubblico, riservando a questa occasione un momento di condivisione e riflessione. La presenza di Salzano ha attirato un pubblico interessato, desideroso di ascoltare le sue parole e di condividere l’esperienza legata alla vita del figlio. L’evento si è svolto alla presenza di numerosi fedeli e rappresentanti religiosi.
Un caloroso abbraccio di fede e amore ha accolto a Reggio Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis che ieri la diocesi ha invitato per la sua prima visita in Calabria.Per mamma Antonia, la cattedrale è stata gremita di persone di ogni età fino a un affettuoso assedio da parte dei tanti che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il Segno del Cielo che la Madre di Carlo Acutis Ricevette Prima del Peggio
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