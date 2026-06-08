Il film sulla vita di Carlo Acutis sarà finanziato dalla regione Lombardia

La regione Lombardia ha annunciato il finanziamento di un film dedicato alla vita di Carlo Acutis. La produzione riceverà fondi pubblici, anche se non è stato specificato l’ammontare. Il progetto mira a raccontare la storia del giovane, noto per la sua fede e le sue attività online, attraverso un film che sarà realizzato nei prossimi mesi. La decisione è stata comunicata senza indicare ulteriori dettagli sulla distribuzione o sulla data di uscita.

La vita di Carlo Acutis diventerà un film e sarà finanziato - almeno in parte - dalla regione Lombardia. È la novità annunciata dalla Regione nel finanziare 19 nuove produzioni che annoverano 10 progetti tra lungometraggi, serie televisive e opere di animazione con 2,4 milioni di euro e 9. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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