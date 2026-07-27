Ieri a Pioppo si è svolta una processione in onore di Sant’Anna, con una partecipazione numerosa. La celebrazione, dedicata alla figura della matriarca del paese, ha visto la popolazione riunirsi lungo il percorso. La processione si è svolta nelle strade del centro abitato, con momenti di preghiera e di tradizione religiosa. La manifestazione è stata caratterizzata da un clima di festa e di coinvolgimento comunitario.

Grande partecipazione ed entusiasmo a Pioppo per la solenne celebrazione in onore della matriarca Sant’Anna, culminata ieri con la consueta e sentita processione per le vie del paese. La comunità pioppese ha risposto ancora una volta con profonda devozione, assicurando la riuscita di un evento di grandissimo successo nonostante il cuore ricolmo di tristezza per gli incendi che hanno devastato il territorio. Profonda la soddisfazione espressa dal parroco, Don Nicola Napoli: “Sono felice per la bellissima partecipazione alla festa, ho visto tante persone e soprattutto tanti bambini. Auguro che la comunità di Pioppo possa sempre crescere spiritualmente e comunitariamente. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Sant’Anna per le vie di Pioppo, ieri la processione in onore della matriarca del paese

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