La comunità di Pioppo si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’Anna

La comunità di Pioppo si sta preparando per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, organizzati annualmente dalla parrocchia e da numerosi volontari. La celebrazione prevede eventi religiosi e attività di comunità, senza indicazioni di date specifiche o dettagli sulle iniziative previste. La preparazione coinvolge diversi membri della comunità, che si impegnano nell’allestimento e nell’organizzazione dell’evento.

La comunità di Pioppo si prepara ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona, organizzati come ogni anno dai tantissimi volontari e dalla Parrocchia Sant’Anna. Il ricco programma di eventi unisce fede, tradizione e momenti di svago per tutte le età. In occasione delle liturgie religiose i fedeli potranno ricevere l’unzione con l’olio benedetto della lampada di Sant’Anna e gustare i dolci tipici locali noti come “Lacrime di Sant’Anna”. Un momento centrale della preparazione è rappresentato dall’iniziativa “Sant’Anna pellegrina”: nelle serate che precedono la festa, la statua o l’icona della Santa fa tappa in diversi luoghi e case del paese per momenti di preghiera, catechesi e fraternità. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

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