La comunità di Pioppo si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’Anna tanti eventi in programma!
La comunità di Pioppo si sta organizzando per i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, con numerosi eventi previsti. La celebrazione è curata dalla parrocchia locale e da numerosi volontari che partecipano all’organizzazione. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge la comunità locale.
La comunità di Pioppo si prepara ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona, organizzati come ogni anno dai tantissimi volontari e dalla Parrocchia Sant’Anna. Il ricco programma di eventi unisce fede, tradizione e momenti di svago per tutte le età. In occasione delle liturgie religiose i fedeli potranno ricevere l’unzione con l’olio benedetto della lampada di Sant’Anna e gustare i dolci tipici locali noti come “Lacrime di Sant’Anna”. Un momento centrale della preparazione è rappresentato dall’iniziativa “Sant’Anna pellegrina”: nelle serate che precedono la festa, la statua o l’icona della Santa fa tappa in diversi luoghi e case del paese per momenti di preghiera, catechesi e fraternità. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Animals became beauties in my eyes. When my ex humiliated me, they fought back for me.
Notizie e thread social correlati
La comunità di Pioppo si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’AnnaLa comunità di Pioppo si sta preparando per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, organizzati annualmente dalla parrocchia e da numerosi...
Frigento si prepara ai festeggiamenti in onore di Maria SS. ImmacolataA Frigento si avvicinano i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Immacolata, organizzati dalla parrocchia locale.
Argomenti più discussi: Fede, spettacoli e tradizione: torna la grande festa di Sant’Anna ad Altofonte; Monreale is Sunshine 2026, ecco il programma completo: da Francesco Renga ai Tinturia.
Inizia oggi il cammino verso la Festa di Sant’Anna! Oggi, 17 luglio, la nostra comunità si unisce in preghiera per l’inizio della Novena in onore di Sant’Anna testimone di umanità e santità. Unisciti a noi per questi nove giorni di grazia e riflessione. Ti aspettia facebook
Il Papa celebra la messa nella parrocchia di Sant’Anna in VaticanoPapa Leone si è recato questa mattina nella parrocchia di Sant’Anna in Vaticano, dove presiede la celebrazione della messa. L’edificio sacro risale al XVI secolo e originariamente era sede della ... rainews.it
Sant’Anna in Vaticano, la parrocchia del Papa: qui Robert Francis Prevost è di casaPapa Leone XIV ha un legame stretto con la Pontificia parrocchia di Sant’Anna dei Palafrenieri in Vaticano, affidata agli agostiniani dalla sua istituzione, nel 1929. Di fatto è la parrocchia del ... agensir.it