Sanita’ | Rocca inaugura casa comunita’ Civitavecchia e nuovo pronto soccorso ospedale San Paolo
Questa mattina è stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e il rinnovato Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e ha segnato l’apertura di due strutture destinate a rafforzare i servizi sanitari locali. La Casa di Comunità offre nuovi spazi per l’assistenza territoriale, mentre il Pronto Soccorso è stato riqualificato con interventi di ristrutturazione. Entrambe le strutture sono operative da oggi.
Questa mattina si è svolta l’inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del rinnovato Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici, progettati per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio e migliorare l’assistenza ai cittadini. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e operatori sanitari. Il ruolo della nuova Casa di Comunità. La nuova Casa di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il suo obiettivo è favorire la presa in carico integrata dei pazienti, garantendo una maggiore prossimità delle cure e migliorando il raccordo tra i servizi sanitari e sociosanitari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Genzano, inaugurata la Casa della Comunità nell'ex Ospedale De Santis
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San Giovanni inaugura la nuova Casa di Comunità HubSabato 23 maggio alle 10,30 sarà inaugurata a San Giovanni Valdarno la nuova Casa di Comunità Hub, situata in via Villini Ilva 19.
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Anche oggi E-LISIR c’era. Siamo stati presenti all’inaugurazione della Casa della Comunità Bufalotta, confermando il nostro impegno per un servizio sanitario sempre più accessibile alle persone sorde. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Maria Ester De facebook