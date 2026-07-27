Sanita’ | Rocca inaugura casa comunita’ Civitavecchia e nuovo pronto soccorso ospedale San Paolo

Questa mattina è stata inaugurata la nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e il rinnovato Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e ha segnato l’apertura di due strutture destinate a rafforzare i servizi sanitari locali. La Casa di Comunità offre nuovi spazi per l’assistenza territoriale, mentre il Pronto Soccorso è stato riqualificato con interventi di ristrutturazione. Entrambe le strutture sono operative da oggi.

Questa mattina si è svolta l’inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Civitavecchia e del rinnovato Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Si tratta di due interventi strategici, progettati per potenziare l’offerta sanitaria sul territorio e migliorare l’assistenza ai cittadini. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e operatori sanitari. Il ruolo della nuova Casa di Comunità. La nuova Casa di Comunità rappresenta un presidio fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il suo obiettivo è favorire la presa in carico integrata dei pazienti, garantendo una maggiore prossimità delle cure e migliorando il raccordo tra i servizi sanitari e sociosanitari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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San Giovanni inaugura la nuova Casa di Comunità HubSabato 23 maggio alle 10,30 sarà inaugurata a San Giovanni Valdarno la nuova Casa di Comunità Hub, situata in via Villini Ilva 19.

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