Sanita’ | si arricchisce Asl Roma 5 Rocca inaugura Case comunita’ San Vito Romano e Genazzano

Si arricchisce ulteriormente la rete della sanità territoriale della Asl Roma 5. Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato le nuove Case della comunità di San Vito Romano e Genazzano. Queste strutture rappresentano presidi fondamentali all’interno della rete territoriale della Asl Roma 5, contribuendo in modo significativo a potenziare l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità. L’obiettivo è garantire risposte sempre più accessibili, integrate e vicine ai bisogni della popolazione locale. Partecipazione e Riconoscimenti. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, oltre al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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