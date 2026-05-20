San Giovanni inaugura la nuova Casa di Comunità Hub

Sabato 23 maggio alle 10,30 sarà inaugurata a San Giovanni Valdarno la nuova Casa di Comunità Hub, situata in via Villini Ilva 19. L’edificio è stato realizzato con finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La struttura è stata costruita per offrire servizi sanitari e sociali alla comunità locale. La cerimonia di apertura prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nel progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – Sarà inaugurata sabato 23 maggio alle 10,30 l a nuova Casa di Comunità Hub di San Giovanni Valdarno, realizzata in via Villini Ilva 19 grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Alla cerimonia parteciperà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza. La nuova struttura nasce come centro di prossimità per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale, garantisce prestazioni specialistiche multi professionali e assicura la presenza di medici e di personale infermieristico 7 giorni su 7. Un presidio moderno e innovativo pensato per rafforzare la sanità pubblica territoriale e rendere l’accesso alle cure sempre più vicino alle persone e ai bisogni delle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni inaugura la nuova Casa di Comunità Hub ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Apertura San Giovanni a Carbonara per il MUDD Sullo stesso argomento Misterbianco inaugura la nuova casa della comunitàABBONATI A DAYITALIANEWS Consegna ufficiale della struttura sanitaria Domani, giovedì 23 aprile alle ore 12:30, l’amministrazione comunale insieme... Si inaugura la nuova casa di comunità: fra i nuovi servizi lo psicologo e il medico fino a mezzanotteUna nuova Casa di comunità con tanti servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini e con l'assistenza medica disponibile fino a mezzanotte. Foto Ascensione del Perugino ASCENSIONE DEL SIGNORE L’Ascensione è una solennità liturgica comune a tutte le Chiese cristiane, che si celebra il quarantesimo giorno dopo la Pasqua di Resurrezione. Ne parlano già san Giovanni Crisostomo e sant’Ag x.com San Giovanni inaugura la nuova Casa di Comunità HubSabato 23 maggio alle 10,30 il taglio del nastro della nuova struttura sanitaria territoriale alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ... lanazione.it Work in Progress: venerdì 22 maggio al San Giovanni la mostra del Dipartimento di Arti Visive dell’AbaDieci studenti selezionati, quattro scuole coinvolte, una domanda al centro: come si forma un artista-ricercatore? La mostra curata da Lara Caccia e Dobrila Denegri ... catanzaroinforma.it