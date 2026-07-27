Sanita’ | Bertucci Fd’I continua il miglioramento territoriale

Oggi a Civitavecchia sono stati aperti due nuovi presidi sanitari, la Casa della Comunità in viale Lazio e il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo. Questi interventi rappresentano un potenziamento dei servizi territoriali e di emergenza. La giornata ha visto l’inaugurazione ufficiale di queste strutture, considerate di rilievo per la rete sanitaria locale.

“Quella di oggi è stata una giornata molto significativa per Civitavecchia, caratterizzata dall’inaugurazione di due presidi sanitari di grande importanza, fondamentali per la sanità territoriale: la Casa della Comunità situata in viale Lazio e il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo.” Così ha commentato Marco Bertucci, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. Interventi attesi per la comunità. “Questi due interventi erano attesi da tempo e rappresentano una risposta concreta alle numerose istanze pervenute dai territori e dai cittadini. È stato un lavoro intenso quello... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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