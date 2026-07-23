Carceri | Bertucci Fd’I Lazio con progetto Gol lavoro diventa ponte verso reinserimento
Il presidente della commissione Bilancio del Lazio di Fratelli d’Italia ha annunciato un progetto chiamato Gol lavoro, finalizzato a favorire il reinserimento dei detenuti attraverso opportunità lavorative. La proposta mira a creare un ponte tra carcere e mercato del lavoro, offrendo strumenti concreti di supporto. Nessun dettaglio sui finanziamenti o sulle modalità operative è stato comunicato. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane.
Il presidente della commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Marco Bertucci, in una nota dichiara di “essere stato tra i relatori del convegno che si è svolto questa mattina nella sala stampa della Camera dei Deputati: si è parlato di lavoro e carceri, presentando il progetto Gol nella Casa circondariale di Velletri. Ringrazio innanzitutto il ministro Calderone per quanto sta portando avanti sul tema, ed il deputato Andrea Volpi per il suo importante contributo in Commissione Lavoro: tra i relatori del convegno anche il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni. Quando parliamo di reinserimento... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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