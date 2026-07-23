Carceri | Bertucci Fd’I Lazio con progetto Gol lavoro diventa ponte verso reinserimento

Notizia in breve

Il presidente della commissione Bilancio del Lazio di Fratelli d’Italia ha annunciato un progetto chiamato Gol lavoro, finalizzato a favorire il reinserimento dei detenuti attraverso opportunità lavorative. La proposta mira a creare un ponte tra carcere e mercato del lavoro, offrendo strumenti concreti di supporto. Nessun dettaglio sui finanziamenti o sulle modalità operative è stato comunicato. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane.