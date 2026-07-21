Lazio | Bertucci Fd’I ok commissione ad assestamento bilancio ora discussione in Consiglio

Nella seduta della commissione Bilancio, è stata approvata la proposta di legge sull’assestamento del bilancio regionale. La decisione è stata presa con l’ok della commissione e ora il testo passerà al Consiglio per l’approvazione finale. La legge riguarda la modifica del bilancio regionale e il suo rinvio al Consiglio rappresenta il passaggio successivo prima dell’entrata in vigore.

Nell’odierna seduta della commissione Bilancio, il consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Marco Bertucci, ha dichiarato: “Abbiamo approvato la proposta di legge relativa all’Assestamento, che sarà dunque rinviato al Consiglio per il definitivo via libera. Sulla variazione di Bilancio e sul Defr, dopo approfonditi ragionamenti tra maggioranza e opposizione, abbiamo deciso di rinviare l’esame alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Inseriremo le norme sull’edilizia sanitaria, necessarie per sbloccare fondi Inail per 2 miliardi, attraverso uno specifico emendamento alla legge sui debiti fuori Bilancio.” Conclusione del ciclo di sedute della commissione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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