Un calciatore di 18 anni, appartenente all’AC Trento 1921, è morto in un incidente stradale in Marocco. Sami Said, di origine marocchina, aveva appena compiuto 18 anni. La notizia è stata comunicata dalla società sportiva, senza ulteriori dettagli sull’incidente. La sua morte ha suscitato dolore tra i membri del club e i tifosi.

Tragedia per l’AC Trento 1921: il diciottenne Sami Said, promettente calciatore, è morto in seguito a un tragico incidente in Marocco, il suo Paese di origine. La notizia è arrivata in Italia durante il ritiro della prima squadra in Val di Cembra, lasciando sotto shock i compagni di squadra e la dirigenza del club di Serie C per l’improvvisa perdita del giovane attaccante. Sami Said calciatore del Trento morto: la nota del club Il lutto della società per l'incidente stradale in Marocco La reazione dei compagni di squadra di Sami Said Sami Said calciatore del Trento morto: la nota del club La società di via Briamasco ha reso nota la notizia attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sami Said calciatore del Trento morto in un incidente stradale in Marocco, aveva solo 18 anni

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